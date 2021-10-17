Откуда появился коронавирус: узнаем ли мы когда-нибудь правду? Окно возможностей скоро закроется

Эксперты опасаются, что происхождение вируса Covid 19 так навсегда и останется тайной. Швейцарские вирусологи, однако, предостерегают от преждевременного отказа от тезиса о том, что вирус может быть результатом лабораторной аварии.

Однако окно возможностей, в рамках которого у нас еще есть шанс ответить на вопрос о том, правда ли это, или нет, скоро закроется, отмечает издание SWI swissinfo.ch.

Учёные, исследовавшие по заданию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) причины возникновения пандемии COVID-19, предупредили в своей статье, недавно опубликованной в журнале Nature: на то, чтобы прояснить этот вопрос, у нас осталось не так много времени. «Похоже, сейчас важнее найти виновного, чем истинную причину пандемии», — говорит Изабелла Эккерле (Isabella Eckerle), вирусолог и директор Центра особо опасных вирусных заболеваний (Geneva Centre for Emerging Viral Diseases) при Университетской клинике Женевы (Hôpitaux universitaires de Genève).

Другой известный швейцарский вирусолог, Дидье Троно (Didier Trono) из Высшей Технической школы в Лозанне (EPFL), также считает, что эта проблема сейчас имеет скорее политический, нежели научный характер. К перспективе выяснить все-таки однозначно, что же произошло на самом деле, он относится пессимистично.

«Мы должны быть готовы к тому, что окончательный ответ так и не будет получен из-за научных трудностей и потенциальных политических последствий, но на данном этапе исследований мы пока считаем, что версия о передаче вируса от животного к человеку является наиболее вероятной», — указал он в интервью порталу SWI Swissinfo.

Недостаточная степень прозрачности

Поиск источников происхождения вируса COVID-19 — процесс сложный и противоречивый. Китай, страна, откуда вирус распространился по земному шару, изначально был застегнут на все пуговицы и особой готовности к сотрудничеству не проявлял. До недавних пор Пекин упорно отказывал мировому сообществу в доступе к полному комплексу своих данных и вирусных проб. С критикой в его адрес согласен был даже Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus), который довольно редко позволяет себе публично критиковать КНР.

Но даже и он недавно заявил, что именно «отсутствие прозрачности» и помешало ВОЗ, направив в Китай группу независимых экспертов, провести углублённое исследование причин появления вируса. Согласно отчёту ВОЗ, опубликованному по итогам данной миссии, первые 14 дней в Ухане команда представителей из Женевы вообще провела на карантине, имея возможность общаться с китайскими экспертами только через видеочат. Для проведения расследования на местах у них в итоге осталось только две недели, которые были заранее жёстко распланированы из-за необходимости, де, соблюдать «санитарную дистанцию» и «контролировать состояние здоровья участников делегации».

Но в конечном итоге, даже несмотря на все эти сложности, полученной информации, видимо, вполне хватило ВОЗ для того, чтобы гипотезу о лабораторном происхождении вируса отклонить самым решительным образом, назвав этот сценарий «крайне маловероятным», с учетом отсутствия «полных данных» по этому вопросу. Позже Тедрос Гебреисус признал, что данная гипотеза была исключена их списка возможных версий «преждевременно», а Петер Бен Эмбарек (Peter Ben Embarek), датский учёный, возглавлявший научную миссию ВОЗ в Китае, недавно признал, что китайские чиновники оказывали давление на членов его команды, с тем чтобы те отказались от этой теории.

С учетом всех этих разоблачений и «неполноты данных», некоторые государства-члены ВОЗ, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию, подвергли эту организацию, чья штаб-квартира находится в Женеве, резкой критике. Научное сообщество также вскоре сказало своё веское слово: в общей сложности 17 экспертов со всего мира, в том числе и Рихард Неэр (Richard Neher), профессор Базельского университета и специалист в сфере эволюции вирусов, указали в своём открытом письме, опубликованном в журнале Science в мае прошлого 2020 года, на необходимость продолжить расследование обстоятельств и причин происхождения пандемии «более объективным и прозрачным образом».

Подписавшие это письмо учёные утверждали, что «обе теории [лабораторная авария и перенос вируса от животного к человеку] не были приняты во внимание надлежащим образом и не проанализированы «на равных». «К обеим гипотезам нам необходимо относиться очень серьёзно, по крайней мере до тех пор, пока у нас не будет достаточно исходных данных», — указал Рихард Неэр в интервью SWI swissinfo.ch.

Время истекает

Всего ВОЗ идентифицировала четыре возможных пути передачи вируса от предполагаемого животного-носителя (летучей мыши вида «малый подковонос» или Rhinolophus ferrumequinum) к человеку:

1) прямое природно-очаговое (зоонозное) распространение — от летучих мышей непосредственно к человеку, что считается самым вероятным сценарием;

2) через «промежуточного хозяина» — от летучих мышей к другому животному и затем к людям, что также не исключено из списка вероятных версий;

3) вдоль пищевой (трофической) цепи — системы взаимоотношений между группами организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), при которых происходит перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими (считается возможной причиной);

4) лабораторная авария (этот сценарий официально считается крайне маловероятным).

Гипотеза о наличии «промежуточного хозяина» считается очень вероятной: хотя ученым и известен коронавирус летучей мыши, генетически тесно связанный с нынешним Sars-Cov-2, но эти два вируса разнесены во времени на несколько десятилетий. Согласно докладу ВОЗ, данное обстоятельство указывает на некое «недостающее звено», то есть тут должен был бы быть некий животный организм, принадлежащий к другому виду, но который в итоге и сыграл бы роль «моста» между людьми и летучими мышами. Наиболее вероятными кандидатами на эту печальную роль являются панголины, норки или циветты, поскольку они особенно восприимчивы к коронавирусам. Кроме того, накануне пандемии в СМИ было много материалов о массовой контрабанде живых панголинов.

«Возможно, мы никогда не узнаем в подробностях, что произошло», — говорит Изабелла Эккерле, добавляя, что поиск источника происхождения вируса — это сложная и длительная задача. «К тому времени, когда поиск будет завершен, популяция животного-хозяина может уже вся вымереть», — говорит эта вирусолог. В случае вспышки атипичной пневмонии в 2002–2004 гг. ученым потребовалось около четырех месяцев для того, чтобы определить именно циветт в качестве «промежуточных хозяев», но на то, чтобы выявить популяцию летучих мышей, носивших в себе все генетические компоненты вируса, у них ушло более десяти лет. Поэтому И. Экерле совершенно не удивлена тому факту, что в упомянутом итоговом докладе ВОЗ не содержится никаких более или менее убедительных окончательных выводов о происхождении вируса SARS-CoV-2.

Сейчас почти все циркулирующие в природе вирусы носят зоонозный характер, относясь к классу возбудителей заболеваний, передающихся от животных к человеку и наоборот. Этот феномен будет получать все более широкое распространение с учетом активного антропогенного разрушения естественных сред обитания животных и растений в ходе вырубки лесов или, к примеру, в результате развития структур индустриального сельского хозяйств. При этом, по словам И. Эккерле, аварии и катастрофические утечки в лабораториях случаются относительно редко. Она говорит, что за 10 лет своей карьеры сама она никогда еще не была ни жертвой, ни свидетельницей подобных аварий, произошедших в ходе или в результате каких-то лабораторных экспериментов.

«Гораздо легче искать козла отпущения, нежели признать, что, вероятно, самый существенный вклад в возникновение этой пандемии внёс наш собственный образ жизни», — говорит она. Рихард Неэр, один из авторов открытого письма в журнале Science, признаёт, что многие эпидемические вспышки, скорее всего, были вызваны именно зоонозными явлениями, но при этом он отмечает, что аварии в лабораториях случались и раньше.

«Учитывая то, что в городе Ухань как раз есть лаборатория, изучающая коронавирусы, эту возможность не следует сразу сбрасывать со счетов», — утверждает эксперт. Уханьский институт вирусологии (Wuhan Institute of Virology) — это и в самом деле один из ведущих в мире научных центров, занимающихся строго засекреченными исследованиями коронавирусов и имеющих обширную базу образцов и последовательностей самых опасных вирусов.

По сообщениям американской разведки, в ноябре 2019 года после того, как у них у всех появились симптомы, аналогичные тем, что наблюдаются при гриппе, за медпомощью обратились сразу трое экспертов Уханьского института. И можно предположить, что эти научные сотрудники подхватили вирус по вине неисправного защитного снаряжения или из-за недостаточно строгих мер безопасности. Ну, а затем вирус распространился сначала по городу, а потом и миру. При этом сам WIV не публиковал, понятное дело, никаких данных, которые бы подтвердили или опровергли факт заражения его сотрудников вирусом COVID-19. Рихард Неэр говорит, что теория лабораторной утечки будет окончательно отброшена только тогда, когда точно будет найден «промежуточный хозяин», но пока, несмотря на все активные поиски, «до сих пор никакого вируса, близкородственного вирусу Ковид-19, в дикой природе или в народном хозяйстве обнаружено не было».

Конфликты интересов и подозрительные геномы.

Итак, кто же ответственен за возникновение вируса? Утечка из лаборатории? Летучие мыши? Эксперты призывают к большей прозрачности, указывая на существующие конфликты интересов. Особенно в этом смысле обращает на себя внимание присутствие в «независимой» экспертной группе ВОЗ Питера Дасзака (Peter Daszak), президента организации EcoHealth Alliance из Нью-Йорка. Именно эта структура и была отправлена Всемирной организацией здравоохранения в Ухань для проведения расследования причин и истоков пандемии.

Критики весьма сомневаются в независимости Питера Дасзака, ведь, в конце концов, именно EcoHealth Alliance и финансировал исследования коронавирусов, проводимых под патронатом Ши Чжэнли́ (Shi Zheng-li), одной из ведущих ученых Уханьского института вирусологии. Питер Дасзак разумеется был и среди подписантов открытого письма группы ученых и исследователей, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в самом начале пандемии. Эта группа осудила гипотезу о «несчастном случае в лаборатории» и призвала коллег-исследователей дистанцироваться от этой теории. Есть и другие интересные аспекты.

Паскаль Мейлан (Pascal Meylan), инфекционист и почетный профессор Лозаннского университета, называет некоторые характеристики коронавируса «подозрительными», что позволяет ему предположить, что с вирусом активно работали для того, чтобы сделать его два ли не «идеальным вирусом» для поражения человека. «SARS-CoV-2 имеет в своем белке не только место для фурина, фермента, находящегося на поверхности человеческих клеток, но он еще и кодирует две аминокислоты аргинина (2-амино-5-гуанидинпентановая кислота) с помощью триплета (тройка нуклеотидных остатков в ДНК или РНК, обычно кодирующих включение той или иной аминокислоты) нуклеотидного кодона (кодирующий тринуклеотид) в комбинации CGG. Этот триплет „предпочитает“ именно человеческие клетки, но сам он в коронавирусах летучих мышей встречается крайне редко».

Эти два признака позволяют предположить, что с вирусом все-таки «поработали» в лаборатории. Многие специалисты отвергают этот тезис, указывая на то, что несколько вариантов коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией, тоже имеют участки для фурина, но другие назвали именно это обстоятельство тем самым «дымящимся пистолетом» или «убийственным доказательством» искусственного происхождения вируса Ковид-19. «Это еще не доказательство, конечно, но все-таки очень подозрительно, что среди типичных кодонов коронавируса мы находим эти два типично человеческих кодона аргинина», — указал Паскаль Мейлан в интервью порталу SWI swissinfo.ch.

Автор: Сара Ибрагим, перевод Нины Шуляковой; SWI swissinfo.ch