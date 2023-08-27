Як жінок шантажують їхніми інтимними фото публікуючи їх у соцмережах

Чимало жінок стикнулися з погрозами та шантажем з боку анонімних незнайомців після того, як їхні особисті дані, інтимні фотографії та відео були опубліковані на платформі соціальних мереж Reddit. BBC викрило чоловіка, який стояв за однією з груп, завдяки старій запальничці.

“5 фунтів за її оголене тіло, пиши мені в особисті повідомлення”.

“У мене є кілька її відео, які я хочу продати”.

“Що ми з нею зробимо?”

Мені стало погано, поки я переглядала зображення та коментарі в інтернеті. Там були тисячі фотографій. Здавалося б, нескінченний потік оголених або напівоголених жінок. Під ним чоловіки публікували огидні коментарі, зокрема й погрози зґвалтування. Багато з того, що я побачила, було занадто відвертим, щоб тут описати.

Сюди мене привело фото з інстаграму моєї подруги, опубліковане на платформі Reddit. Вона не була на знімку оголеною, але він все одно супроводжувався сексуальними та принизливими словами. Вона хвилювалася за себе та інших жінок.

Так було виявлено цілий ринок із сотнею анонімних профілів, присвячених обміну та продажу відвертих зображень. Усе це без дозволу жінок, зображених на фото.

Це було схоже на новий етап так званої “порно помсти”, коли особисті інтимні матеріали публікуються в інтернеті без згоди, часто ображеними колишніми партнерами.

Ці інтимні зображення не лише поширювалися для багатотисячної аудиторії, але й чоловіки, які ховалися за маскою анонімності, намагалися викрити реальні особистості цих жінок. Цю практику називають доксінг.

Reddit називає себе “першою сторінкою інтернету”. Щодня на платформу заходять приблизно 50 мільйонів користувачів, які створюють форуми на різні теми, відомі як “субреддити”. Більшість субредітів нешкідливі, але Reddit має історію розміщення суперечливого сексуального контенту.

Компанія запровадила суворіші правила та посилила заборону на публікацію або погрози публікації інтимних чи сексуально відвертих матеріалів без згоди людей.

Я вирішила дізнатись, хто стоїть за публікацією цих фото. Секс-шантаж

Я побачила, що заборона Reddit не працює.

Ми виявили десятки субредітів, присвячених обміну інтимними зображеннями жінок з усієї Великої Британії.

Деякі з них, як-от зображення, яке виявила моя подруга, взяли з соціальних мереж і вони не були відвертими. Але вони супроводжувалися принизливими коментарями, а іноді і пропозиціями зламати телефони та комп’ютери жертв, щоби отримати оголені фото.

Одна жінка, з якою ми зв’язалися, каже, що тепер вона щодня отримує нав’язливі повідомлення сексуального характеру в соціальних мережах. Це сталося після того, як хтось опублікував її фото в укороченому топі з її акаунту в інстаграм.

Чоловіки на субредіті також ділилися та продавали оголені фотографії жінок. Ці зображення виглядали як селфі, які партнери надсилають одне одному.

Були також відео, на яких, як здавалось, жінок таємно знімали під час сексу.

‘Я знайду тебе’

Одна з тем повідомлень містила зображення оголеної жінки, яка займається оральним сексом.

“Хтось має відео цієї (нецензурна назва)?” – запитував анонімний користувач.

“У мене є вся її папка за 5 фунтів стерлінгів”, – відповідав інший.

“Який в неї акаунт у соцмережах”, – запитав ще один чоловік.

Аїша (не справжнє її ім’я) минулого року виявила, що відео з нею публікують на платформі Reddit. Вона вважає, що її таємно знімав колишній партнер.

Коли її інтимні зображення опинились на форумі, жінка зазнала хвилю переслідувань і погроз у соціальних мережах.

“Якщо ти не займешся зі мною сексом, я відправлю це твоїм батькам. Я приїду і знайду тебе… Якщо ти не погодишся на секс зі мною, я зґвалтую тебе”, – йшлось у повідомленні.

Аїша припинили спілкуватися з друзями або навіть виходити з дому і зрештою спробувала скоїти самогубство. Після спроби самогубства їй довелося розповісти про те, що сталося, батькам. За її словами, і її мати, і батько впали в депресію.

Аїша кілька разів зверталася до Reddit. Вперше відео видалили майже одразу, але на видалення іншого знадобилося чотири місяці. Більше того, видалені матеріали з’явились на інших сайтах соціальних мереж, а зрештою знову на Reddit.

Автором субреддиту, який ганьбив і переслідував Аїш, був користувач на ім’я Zippomad – ім’я, яке врешті дало підказку для його відстеження. Як діти продають своє порно в на сайті OnlyFans і хизуються цим. Розслідування ВВС

Як модератор Zippomad мав переконатися, що його чат дотримується правил Reddit. Але він зробив навпаки.

Я помітила, що після того, як сайт видаляв контент через скарги, він створював його нові версії.

Торгівля оголеними фото така поширена, що експерти дали їй назву – культура колекціонування.

Клер МакГлінн, професорка права з Університету Дарема, каже: “Це не феномен окремих збоченців чи диваків. Таких чоловіків десятки тисяч”.

За словами МакГлінн, вони створюють великі колекції фотографій без згоди жінок. І видалити такі знімки дуже складно, як і відео Аїші, вони можуть вигулькнути в інших колекціях.

Сім жінок, які намагалися видалити свої зображення з Reddit, сказали мені, що вони не вважають, що компанія робить достатньо, щоби допомогти. Четверо сказали, що відвертий контент сайт так і не видалив. А декому довелося чекати вісім місяців, перш ніж матеріали видалили.

Reddit повідомив нам, що минулого року видалив понад 88 000 сексуальних зображень без згоди, і каже, що ставиться до проблеми “надзвичайно серйозно”.

Ані технологічні компанії, ані британське законодавство не може ефективно захистити жінок від публікації їхніх інтимних зображень в інтернеті. Цифровой шантаж – новая форма киберпреступности. Что нового узнали спецслужбы ФРГ

Я вирішила вистежити Zippomad, користувача Reddit, який створив форум з фотографіями жінок, на якому було й фото Аїші. Спочатку я не змогла знайти жодної вказівки на його справжнє ім’я, електронну адресу чи фото. Лише його ім’я користувача дало підказку на те, що він, можливо, колекціонував запальнички Zippo і міг продавати їх. Тож я зв’язалася з ним з підробленого облікового запису та запропонувала купити запальничку.

Він погодився на зустріч, і наш журналіст під прикриттям зустрівся віч-на-віч з автором форуму, на якому поширювали інтимні фото жінок.

Чоловіка звали Хімеш Шингадія. Він має вищу освіту і працює менеджером у великій компанії. Він був зовсім не тим, кого я очікувала побачити.

Хімеш Шингадія каже, що створив форум Reddit, щоб “оцінити жінок Південної Азії”

Після того, як Panorama зв’язалася з ним, Шингадія видалив свій субредіт. У заяві він каже, що група мала на меті “оцінити жінок Південної Азії”. За його словами, через велику кількість користувачів модерувати форум було неможливо.

Він каже, що ніколи не ділився чиїмись особистими даними та сам не обмінювався зображеннями, і каже, що допомагав видаляти деякі матеріали сексуального характеру, коли про це просили жінки. Кибербуллинг в Германии: как «травят» друг друга немецкие школьники

“Zippomad глибоко збентежений і соромиться своїх дій, вони не відображають його справжню особистість”, – йдеться в заяві.

Reddit також видалив інші схожі групи, про які ми повідомили компанії.

Це означає, що зображення майже тисячі жінок нарешті прибрали, але навряд це принесло полегшення після завданого їм болю. Технічні компанії та законодавці мають внести зміни у закони, які допоможуть запобігти експлуатації жінок.

Як каже одна з жінок про свого колишнього партнера, який виклав її знімки: “Я не хочу його карати. Я хочу, щоб він ніколи цього не робив знову”.

Автор: Моніка Плаха, команда Panorama