«Кремлівський патріархат» остаточно виселяють з Києво-Печерської лаври (документ)

Договір оренди приміщень та територій добігає кінця 29 березня.

Заповідник “Києво-Печерська лавра” розриває договорів оренди територій та будівель зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП вже з 29 березня.

“Між національним заповідником “Києво-Печерська лавра” (далі – заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі – монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, – йдеться у документі, опублікуваному на сайті УПЦ МП.

Зазначається, що згідно з указом президента “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, урядом було утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

“Враховуючи висновки міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09 березня № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року. З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі заповідника”, – мовиться у повідомленні.

УНІАН