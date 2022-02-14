На Дніпропетровщині у зіткненні вантажівки та легковика, загинула жінка (фото)
Ще троє осіб постраждали.
У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і постраждало 3 особи.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Аварія сталася вночі 14-го лютого на автошляху поблизу селища Пашена Балка за участю вантажівки “Ford” та легкового автомобіля “ВАЗ”.
На момент зіткнення в легковику знаходилось 4 особи. Люди виявилися затиснуті всередині пошкодженого легковика.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні ім.Мечникова трьох постраждалих (дві жінки та чоловік)”, – йдеться у повідомленні.
Тіло ще одної жінки рятувальники за допомогою спеціального інструменту вилучили з пошкодженої автівки.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. // LB.ua