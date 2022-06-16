На Дубенщині у ДТП загинув військовослужбовець (фото)

Автопригода сталася сьогодні близько 07:30 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Привільне

Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинув 22-річний військовослужбовець. Іще одного — 21-річного госпіталізували до лікарні. Із понівеченого легкового авто їх деблокували рятувальники.

Рух на цій ділянці ускладнений: його регулюють патрульні поліцейські.

Також на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління поліції. Обставини ДТП встановлюються.

Поліція Рівненської області