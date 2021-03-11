На Харківщині четверо людей загинули внаслідок ДТП (фото)

Усі аварії сталися 11 березня 2021 року. Слідчі кваліфікували автопригоди за Кримінальним кодексом України.

Так, до районного відділу поліції близько 02:10 надійшло повідомлення про дорожню аварію між селами Смирнівка та Герсеванове Лозівської міської територіальної громади.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «Opel» перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок аварії на місці події загинув 24-річний водій автомобіля, мешканець смт. Панютине та 18-річна пасажирка.

19-річну дівчину та хлопця 23 років, які сиділи на задніх пасажирських сидіннях, доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 283 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також 11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях у Харкові автомобіль «Mercedes-benz Sprinter» скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 32-річний чоловік. Водій автівки перебував за кермом у тверезому стані. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП зараз встановлюються.

В цей же день о 05:19 до Харківського райуправління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Академіка Павлова сталося зіткнення двох автомобілів.

Виїздом на місце події встановлено, що 24-річний водій автомобіля «Subaru Legacy» не впорався з керуванням, виїхав на смугу руху зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21114». 30-річний водій вказаного транспортного засобу від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги. Попередньо, керманич «Subaru Legacy» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Харківської області