На Харківщині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Максима Неумивакіна, 2007 року народження. 14-річний житель селища Козача Лопань 3 грудня близько 14:00 пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Мобільного телефону при собі не мав.
Прикмети: зріст 1.70 см, щільної статури, волосся темне коротке, очі сіро-блакитні.
Був одягнутий у темно-синю куртку з жовтими смугами на кишенях, спортивні штани та кросівки темного кольору.
Раніше неодноразово залишав домівку.
Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити відділ поліції № 3 Харківського райуправління поліції № 3 ГУНП в Харківській області за телефонами: (05763)-208-88 (чергова частина) або 102.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet