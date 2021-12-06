На Харківщині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Максима Неумивакіна, 2007 року народження. 14-річний житель селища Козача Лопань 3 грудня близько 14:00 пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Мобільного телефону при собі не мав.

Прикмети: зріст 1.70 см, щільної статури, волосся темне коротке, очі сіро-блакитні.

Був одягнутий у темно-синю куртку з жовтими смугами на кишенях, спортивні штани та кросівки темного кольору.

Раніше неодноразово залишав домівку.

Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити відділ поліції № 3 Харківського райуправління поліції № 3 ГУНП в Харківській області за телефонами: (05763)-208-88 (чергова частина) або 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області