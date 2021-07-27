На Київщині скасовано результати аукціону з продажу комунального майна вартістю понад ₴17 млн.

Київська обласна прокуратура, за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, здійснила вступ у господарську справу за позовом Київської обласної ради до податкового органу та переможця аукціону з продажу нежитлового будинку комунальної власності, про визнання недійсними цільового аукціону з продажу майна платника податків.

Прокуратурою встановлено, що нежитловий будинок комунальної власності площею майже 4 000 кв.м, розташований у м. Києві на Кудрявському узвозі, продано на аукціоні за заниженою вартістю. Так, встановлення стартової ціни об’єкта в розмірі 4,8 млн грн замість реальної — у понад 17 млн грн, проведено з грубими порушеннями законодавства про оцінку майна.

За активної та наполегливої позиції обласної прокуратури, у ході судового розгляду справи позовну заяву обласної ради викладено в редакції з урахуванням додатково отриманих прокурором доказів на підтвердження позовних вимог обласної ради.

Господарський суд м. Києва задовольнив вказаний позов, ухваливши рішення на користь держави. Таким чином фактично повернувши спірну будівлю у спільну власність територіальних громад області.

Київська обласна прокуратура