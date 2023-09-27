На Київщині горіло промислове приміщення по вирощуванні грибів (фото)

У вівторок, 26 вересня, сталась пожежа на виробничих приміщеннях по вирощуванні грибів.

26 вересня о 15:48 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загорання приміщення по вирощуванні грибів в с. Липівка на вулиці Шевченка, Макарівська територіальна громада.

Горіла крівля виробничого приміщення на площі 1600 кв.м.

На місці пожежі працювали від ДСНС 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу. Від сільгосп підприємства залучено бочку на 8 тон для підвозу води.

Пожежу локалізовано о 17:47. // Інформатор