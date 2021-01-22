На Львівщині поліція шукає зниклу семикласницю (фото)

Дівчинка зникла напередодні

На Львівщині поліція розшукує неповнолітню львів’янку Дорош Олександру Олегівну, 2008 року народження, ученицю сьомого класу однієї з гімназій.

Напередодні, 21 січня, близько 11:40 школярка вийшла з дому та не повернулась. З того часу відомостей про її місцеперебування немає.

Прикмети розшукуваної: зріст 154 сантиметри, середньої статури, волосся темне довге з пасмами рожевого кольору, очі темні. Була одягнена у куртку золотистого кольору, бежеву шапку, чорні джинси, мала з собою чорну сумку.

Усіх, кому відома інформація про місцеперебування зниклої дівчинки, просять повідомити на оперативну лінію 102 або за телефонами 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556. // Galnet