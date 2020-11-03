В ДТП на Полтавщине погибли прокурор, его жена и малолетний ребенок

Автомобиль Lexus, которым управлял прокурор, столкнулся с грузовиком.

На Полтавщине в результате ДТП погибли прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и малолетняя дочь.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, ДТП произошло 2 ноября около 19:00 на 227-м километре автодороги «Кролевец-Сумы-Пирятин».

По предварительной информации, автомобиль Lexus под управлением водителя, 1990 г. р., жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом КRONE, под управлением водителя, 1984 г. р., жителя Донецкой области.

В результате ДТП водитель автомобиля Lexus и его два пассажира — женщина, 1991 г. р., и ребенок, 2017 р., погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры, в результате ДТП погибли прокурор Александр Вольченко, его жена и дочь. В органах прокуратуры погибший работал 7 лет. // УНИАН