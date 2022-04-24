На Одещині поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 розшукується Варава Дар’я, 2006 р.н., яка 22 квітня поїхала до друзів та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, довге темне волосся.

Була одягнена: у коротке бежеве пальто та сині джинси, також при собі мала чорну сумку.

Особливі прикмети: текстове татуювання в правій частині грудної клітини.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (048) 779 49 62, або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області