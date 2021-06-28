На Тернопільщині поліцейські розшукують дворічну дівчинку (Дитину знайдено)

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження дворічної жительки села Буряківка Чортківського району Попадин Вікторії.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23.30. Як встановили поліцейські, дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка близько 21-ї години і пішла в невідомому напрямку. Востаннє її бачили в центрі села.

На пошуки дитини були підняті по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції, а також співробітники відділів поліції найближчих районів, кінологи, рятувальники та бійці роти «Тернопіль».

Пошуки проходили всю ніч, і станом на ранок тривають. Правоохоронці обстежують найближчі населені пункти, здійснюють подворовий обхід. До спецоперації також задіяні співробітники спецпідрозділів поліції та водолази.

Допомагають розшукувати дівчинку місцеві мешканці.

Прикмети зниклої дитини: худорлявої статури, волосся довге, русяве. Була одягнена у білі лосини та рожеву кофту.

Якщо вам щось відомо про перебування малолітньої, повідомте до поліції за телефонами: (03554) 2-12-45, 068-075-44-02, 098-478-30-07 або 102.

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Маленьку Вікторію Попадин знайшли живою та неушкодженою.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23.30. Дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка та пішла в невідомому напрямку.

До пошуків зниклої були задіяні співробітники найближчих відділів та відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці, рятувальники. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі.

Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години у кукурудзяному полі. З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Правоохоронці вдячні усім, хто долучився до пошуків дівчинки, та закликають дорослих посилити контроль за дітьми та не залишати їх без нагляду. У разі зникнення неповнолітніх не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області