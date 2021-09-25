На Тернопільщині водій іномарки збив двох юнаків. Один з них загинув

Аварія трапилася 25 вересня близько 3 години на трасі Підволочиськ-Збараж. В селі Нове Село водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху і збив двох пішоходів. Юнаки йшли проїжджою частиною дороги. Після удару автівка перекинулася.

В результаті автопригоди 25-річного перехожого з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні в реанімаційне відділення. Ще один пішохід — вісімнадцятирічний житель села Сокорики, загинув на місці ДТП. Доправили в медзаклад з травмами і кермувальника.

У водія відібрали зразки крові на вміст алкоголю. На місці нещастя працювала слідчо-оперативна група. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання кермувальника згідно із статтею 208 КПК. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області