На Волині мотоцикліст зіткнувся з поліцейським авто, загинув пасажир мотоцикла

Внаслідок зіткнення мотоцикла зі службовим авто загинув пасажир мотоцикла.

Аварія трапилась, 27 вересня, близько 23 години, у с. Нудиже. Водій мотоцикла, 25-річний житель сусіднього села, скоїв зіткнення зі службовим автомобілем поліції. Поліцейське авто перебувало з увімкненими проблисковими маячками після виконання службового завдання, повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

У результаті зіткнення 30-річний пасажир мотоцикла упав й загинув на місці від отриманих травм.

Водія мотоцикла доставили до лікарні м. Любомль для освідування, де було встановлено, що він у стані сп’яніння. Медики також взяли кров чоловіка для аналізу.

Досудове розслідування в цій справі здійснює підрозділ Державного бюро розслідувань, представники якого проводили огляд місця події. // Діло