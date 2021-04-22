На Волині поліцейські розшукують безвісти зниклу 16-річну дівчину (фото)
Правоохоронці Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Веремчук Юлії Юріївни. Дівчина є ученицею 9 класу.
У вівторок, 20 квітня, близько 8 години ранку, вона пішла до школи й донині не повернулася. Свій мобільний телефон дівчина залишила вдома.
Прикмети: волосся русого кольору за плечі, середньої тілобудови, носить брекети та окуляри.
Була одягнена у чорну куртку з капюшоном, фіолетову кофту, спортивні чорні штани та кросівки. Мала із собою рюкзак синього кольору в жовті квіти.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження школярки, просимо негайно повідомити про це на лінію 102.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet