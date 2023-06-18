На Волині двоє людей загинули в авто, яке та врізалося у дерево та загорілося (фото)
Летальна автопригода трапилася 15 червня на автодорозі поблизу села Гулівка Ковельського району.
48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем ВАЗ 21124, з’їхав кювет та врізався у дерево. Транспортний засіб загорівся.
У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 54-річний житель Володимира, загинули на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet