На Закарпатті у ДТП загинула одна жінка, ще троє осіб травмовано (фото)

Вчора, 23 листопада, увечері до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими у селищі Нижня Апша, що на Тячівщині.

За викликом прибули поліцейські, які з’ясували, що близько 20:00, 74-річний водій автомобіля «Renault Kengoo» не впорався з керуванням, оскільки на дорозі раптово з’явився кінь. Після цього чоловік виїхав на зустрічну смугу і з’їхав з дороги у кювет.

Внаслідок аварії загинула 58-річна пасажирка. Водій та ще двоє його пасажирів віком 57 та 70 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті слідчі Головного управління поліції Закарпаття внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У справі призначено експертні дослідження, за результатами яких буде встановлено всі об’єктивні обставини ДТП.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області