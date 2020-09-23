Нацполіція заявила що її деякі регіональні сайти зламано та була поширена недостовірна інформація

Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління комунікації Національної поліції України. Спеціалісти працюють над усуненням несправностей. На сайті поліції Херсонської області вранці 23 вересня опублікували інформацію про нібито загибель восьми «американських військових радників» на Олешківському полігоні. Окрім цього, на сайті Рівненської поліції та Варашської міської ради заявили про нібито викид радіоактивних речовин з Рівненської АЕС та евакуацію місцевих мешканців. Було поширене фейкове повідомлення щодо викиду радіації на Рівненській АЕС поблизу м. Вараш.