«Пересувний цирк України» (про кого б ви не подумали) набув статусу, необхідного для бронювання від мобілізації

ДП “Пересувний цирк України” отримав статус критично важливого, що надало йому право бронювати працівників від мобілізації.

Ще до цього переліку додали деякі телеканали.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Загалом 8 квітня стало відомо, що статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період отримали телеканали, які беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”. Це передбачає отримання статусу для бронювання від мобілізації.

Також нардеп поширив інформацію, що до цього переліку додали ТОВ “Кінокіт” — фірму пов’язують з урядом. Вона відповідає за технічне обслуговування телемарафону. // Букви