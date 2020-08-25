Під Києвом поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Броварським відділом поліції розшукується неповнолітня ЧЕРНІК НАДІЯ, 17 років, яка близько 21:00 24.08.2020 залишила місце проживання (вул. Вокзальна, смт Велика Димерка) та наразі її місцезнаходження невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, повної статури, волосся пряме, довге, фарбоване у темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі. Носить окуляри для слабозорих.

ОДЯГНУТА: шорти чорного кольору, футболка чорного кольору, кросівки текстильні, сірі.

При собі має текстильний наплічник чорного кольору.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102»

Киев Оперативный