Поліцейські Прикарпаття розшукують жінку з малолітньою дочкою (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 36-річну жінку, яка 7 лютого в післяобідній час разом з 4-річною дочкою залишила домівку. Наразі місцеперебування матері і дочки невідоме.

Дані про зниклих:

— Романюк Катерина Миколаївна, 1985 року народження, мешканка села Колінці.

Прикмети: зріст 156 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору.

Одягнена в зимову куртку голубого кольору, джинси та сірі кросівки.

— Герман Ірина-Ольга Петрівна, 2017 року народження.

Прикмети: зріст 110 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі.

Одягнена в куртку рожевого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцязнаходження Романюк Катерини та малолітньої Герман Ірини-Ольги, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.