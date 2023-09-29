Поліція Дніпропетровщини продовжує пошуки 14-річної дівчини (фото)

27 вересня близько 16.00 Плошенко Валерія пішла з місця мешкання в смт. Царичанка та до теперішнього часу її місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 150-160 см, середньої статури, волосся темно-русяве довге.

Була одягнена: біла футболка, мятні шорти, білі кросівки.

При собі мала рюкзак чорного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Плошенко Валерії, 2009 року народження, просимо повідомити за телефонами

(05690) 3-20-00, (098) 25 16 591, , (095) 929 80 13, (067)-807-63-12 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП