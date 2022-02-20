Поліція Харківщини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Співробітники Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Олексія Рибки, 2007 року народження. 14-річний житель міста Краснограда 16 лютого пішов на уроки до ліцею та до теперішнього часу не повернувся.

На вигляд: 12-15 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся темне, обличчя овальне. Має шрам на лобі.

Був одягнутий у куртку темно-синього кольору, чорні джинси та черевики, шапку і шарф світло-сірого кольору.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо звернутися за адресою: м. Красноград, вул. Лермонтова, 84 або за телефонами: (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція).

Відділ комунікації поліції Харківської області