Поліція Київщини встановлює обставини масштабної ДТП на Бориспільщині (фото)

8 листопада, близько 7 ранку, на 93 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський трапилась аварія.

Відбулось зіткнення між вантажівками “Daf” та “Mercedes”.

Внаслідок ДТП, 45-річного водія та 39-річну пасажирку “Mercedes” госпіталізовано до лікарні.

На місці події працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київщини, медики та патрульні поліцейські.

Патрульні регулюють рух, який у даному напрямку ускладнений. Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок.

Звертаємось до водіїв: неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, безпечної відстані та швидкісного режиму, особливо під час погіршення погодних умов.

Відділ комунікації поліції Київської області