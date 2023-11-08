Поліція Київщини встановлює обставини масштабної ДТП на Бориспільщині (фото)

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8 листопада, близько 7 ранку, на 93 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський трапилась аварія.

Відбулось зіткнення між вантажівками “Daf” та “Mercedes”.

поліція київщини встановлює обставини дтп на бориспільщині

Внаслідок ДТП, 45-річного водія та 39-річну пасажирку “Mercedes” госпіталізовано до лікарні.

поліція київщини встановлює обставини дтп на бориспільщині

На місці події працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київщини, медики та патрульні поліцейські.

поліція київщини встановлює обставини дтп на бориспільщині

Патрульні регулюють рух, який у даному напрямку ускладнений. Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок.

Звертаємось до водіїв: неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, безпечної відстані та швидкісного режиму, особливо під час погіршення погодних умов.

Відділ комунікації поліції Київської області

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