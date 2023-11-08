Поліція Київщини встановлює обставини масштабної ДТП на Бориспільщині (фото)
8 листопада, близько 7 ранку, на 93 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський трапилась аварія.
Відбулось зіткнення між вантажівками “Daf” та “Mercedes”.
Внаслідок ДТП, 45-річного водія та 39-річну пасажирку “Mercedes” госпіталізовано до лікарні.
На місці події працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київщини, медики та патрульні поліцейські.
Патрульні регулюють рух, який у даному напрямку ускладнений. Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок.
Звертаємось до водіїв: неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, безпечної відстані та швидкісного режиму, особливо під час погіршення погодних умов.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet