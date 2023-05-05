Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції №1 Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області розшукується Ахметов Максим, 2007 р.н., який 3 травня пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

Був одягнений: у темно-синю спортивну мастерку, чорні джинси та кепку, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами (096) 458 76 32, (04841) 7 53 63 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області