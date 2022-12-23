Поліція Полтавщини встановлює особу жінки, яка загинула внаслідок ДТП у Полтавському районі від наїзду вантажного автомобіля Volvo
Відділом поліції №2 Полтавського районного управління поліції встановлюється особа жінки, на яку 22 грудня, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки, Полтавського району, здійснив наїзд вантажний автомобіль Volvo. Унаслідок ДТП пішохідка загинула.
Прикмети жінки: зріст близько 163 см, худорлявої статури. Має світле волосся із сивиною та світлі очі. Була одягнена у чорну коротку куртку, темні джинси та світле взуття. Також перебувала у двох светрах, фіолетового і сірого кольору. На момент зіткнення у кишені мала зелений тенісний м’яч.
Із особливих прикмет жінка має шрам від оперативного втручання на животі.
Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація про дану особу, або ж ви стали очевидцем ДТП, просимо звернутися до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або за номером 102.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Полтавського районного управління поліції)Tweet