Поліція розшукує малолітню дівчинку (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 розшукується Бербень Маргарита, 2015 р.н., яка 25 жовтня цього року поїхала з бабусею до Львівської області та досі її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 6-8 років, зріст близько 125-130 см., щільної статури, темно-русе волосся середньої довжини, очі карі.

Була одягнена: у коричневу шапку та спортивний костюм, сіру куртку, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацію стосовно місця знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів (048) 779-42-88, +380 (68) 903 68 57 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції у Львівській області