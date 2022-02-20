Смерть ковтача наркотиків: Тернопільський апеляційний суд виправдав шістьох львівських патрульних

Сьогодні, 18 лютого, у Тернопільському апеляційному суді оголосили рішення у справі шістьох поліцейських з роти тактико-оперативного реагування зі Львова. Колегія суддів скасувала вирок першої інстанції та закрила кримінальне провадження, розпочате щодо патрульних за ч. 1 ст. 28 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 серпня 2021 року після трьох років досудового та судового розслідування Галицький районний суд Львова визнав патрульних винними у смерті 22-річного львів’янина, котрий помер від механічної асфіксії, проковтнувши пакет з наркотичною речовиною. Поліцейських засудили до реальних термінів ув’язнення – вісім років позбавлення волі. Керівники патрульної поліції не погодилися з рішенням суду першої інстанції та звернулися до апеляційного суду.

Три місяці розглядалася апеляційна скарга і сьогодні патрульні почули виправдувальний вирок.

«Сьогодні я хочу подякувати суддям, котрі незалежно та об’єктивно розглянули справу і винесли складне рішення. Подякувати адвокатам, котрі боролись з нами до кінця фахово і віддано. Подякувати громадськості, яка була з нами весь цей час. Подякувати кожному поліцейському, всій нашій родині хто боровся і підтримував», — зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Вдячні за підтримку колегам, керівництву та громадськості шестеро виправданих патрульних поліцейських.

«Нам було важливо весь цей час відчувати вашу підтримку. Ми всі – одна сім‘я», — заначив один з виправданих поліцейських.

Адвокат Василь Притула каже, що рішенням суду задоволений.

«У діях моїх підзахисних суд не знайшов доказів їхньої провини, провадження щодо них закрито. Патрульні, котрі виконували свої службові обов’язки, — виправдані».

Рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення, однак упродовж трьох місяців може бути оскаржене в касації.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області