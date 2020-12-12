​​У Києві горів закладі громадського харчування на бульварі Т. Шевченка (фото)

12 грудня об 11:35 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, що у Шевченківському районі столиці.

Загоряння сталося в 1-поверховому закладі громадського харчування, що заходиться в прибудові до готелю, на площі 40 кв.м. О 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 — ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

На місці пожежі було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 32 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС. // Вартові еспресо