У «Кузні на Рибальському» повідомили, що слідчі ДБР пошкодили десантно-штурмовий катер під час швартування

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки

Після «слідчих дій», які за сфальсифікованими документами проводило Державне бюро розслідувань, один з десантно–штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося буквально рятувати.

Про це повідомляє керівництво «Кузні на Рибальському».

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки та необхідних навичок для управління суднами такого класу. Фахівці заводу склали відповідний акт, де вказали перелік завданих пошкоджень.

23 жовтня катер «Станіслав» вивели в море без здавальної команди заводу «Кузня на Рибальському». Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.

В результаті невмілих дій слідчої групи ДБР було, зокрема, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що тепер необхідно провести ремонт.

Ще один катер, який співробітники ДБР вивели в море 28 жовтня «для проведення слідчого експерименту», також не змогли нормально пришвартувати. Представникам «Кузні» довелося втрутитися та допомогти представникам Бюро пришвартувати катер, аби убезпечити і саме судно, і людей, які перебували на його борту. Як добре видно на відео, один з чоловіків через недолуге швартування навіть впав у воду. Працівники «Кузні на Рибальському», які допомогли йому вибратись з холодної води, обурюються, що «горе-команда» розіб’є катер і сама потоне.

Увага! на відео присутня ненормативна лексика:

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Співробітники «Кузні» на відео також зауважують, що на катері люди – без рятувальних жилетів.

На жаль, спеціалісти заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладений арешт.

Крім цього, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення спеціалістів «Кузні на Рибальському».

Використання непідготовленої команди та самовільна заміна запасних частин означає, що слідство спотворює технічні характеристики суден. Всі ці обставини дають підстави сумніватися не лише в професійності, а й у неупередженості слідства – переконані на підприємстві.

Нагадаємо, 31 серпня суд продовжив арешт бойовому генералу та ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському, а також голові правління заводу Валерію Шандрі до 28 вересня. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Як відомо, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, двом ексначальникам департаменту відомства, а також керівнику заводу «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі закидають постачання до армії у 2016-2018 роках техніки низької якості. Мовиться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах.

Також повідомлялося, що трудовий колектив заводу «Кузня на Рибальському» неодноразово заявляв про те, що тиск силових органів спрямований на знищення унікального підприємства.

Водночас колишній командувач сил АТО Забродський заявив, що кримінальне провадження проти генерала Павловського – абсурд і суто політична справа. // 5 канал