У Києві 11 пляжів непридатні для купання: результати перевірки якості води

У Києві продовжують тримати на контролі стан води в акваторії міста. Після перевірки виявили, що на 11 міських пляжах проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Експерти надіслали в КП “Плесо” та КМДА відповідні пропозиції щодо попередження негативних наслідків серед населення при купанні на пляжах: «Веселка», «Дитячий», «Молодіжний», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води на цих об’єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

Моніторинг якості води водних об’єктів проводився з 3 по 9 липня в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста Києва, де можливий відпочинок із купанням, пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

Таким чином, якість задовільна всього на 3-х пляжах: