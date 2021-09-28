У Луцьку через спалах COVID-19 у дитбудинку госпіталізовано 17 вихованців

Двом із госпіталізованих – менше року, решті – до 3 років.

Через спалах COVID-19 у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини, що розташований у Луцьку, госпіталізовано 17 вихованців.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор закладу Віктор Максимюк, спалах захворювання у дитбудинку розпочався з п’ятниці, 24 вересня, коли одна з працівниць отримала позитивний ПЛР-тест.

«Лише у двох діток з 17-ти, які нині в лікарні, спостерігається незначна температура. Двом хворим — менше року, решті — до 3 років. Інші інфіковані не мають жодних проявів і симптомів. Ми наполягли на госпіталізації хворих, щоб ізолювати від решти вихованців, яких у закладі 34», — заявив він.

За його словами, сьогодні всім дітям і працівникам закладу провели тестування — нових випадків не виявлено.

«Четверо медсестер та нянь, які заразилися COVID-19, лікуються вдома, лише одна працівниця — в інфекційному відділенні», — уточнив Максимюк.

Після спалаху керівник дитбудинку, який працює на посаді лише 10 днів, обіцяє пришвидшити темпи вакцинації персоналу.

За його інформацією, із 81 працівника дві дози щеплення отримали тільки 22, ще 9 мають одну дозу.

«Оскільки нових інфікованих серед працівників ми не виявили, тому на завтра запланували щепити 13 осіб», — зауважив керівник будинку дитини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні за два тижні рівень смертності від COVID-19 збільшився більш ніж удвічі.