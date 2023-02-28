У Рівненському районі в зіткненні фури та легковика загинув водій останнього (фото, відео)

Повідомлення про ДТП на трасі «Київ-Чоп» між населеними пунктами Квасилів та Корнин надійшло до поліції о 19:40 вчора, 27 лютого.

Слідчий слідчого управління встановив, що 22-річний водій фургона «Peugeot Partner» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Volvo» з напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій «Peugeot» — житель Рівного, від отриманих травм загинув на місці події. Його із авто деблокували рятувальники.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водій вантажівки був тверезий.

Відділ комунікації поліції Рівненської області