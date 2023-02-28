У Рівненському районі в зіткненні фури та легковика загинув водій останнього (фото, відео)

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Повідомлення  про ДТП на трасі «Київ-Чоп»  між населеними пунктами Квасилів та Корнин надійшло до поліції о 19:40 вчора, 27 лютого.

Слідчий слідчого управління встановив, що 22-річний водій фургона «Peugeot Partner» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Volvo» з напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Закарпатської області.

Смертельна автопригода у Рівненському районі: слідчі розпочали досудове розслідування

Внаслідок ДТП водій «Peugeot» — житель Рівного, від отриманих травм загинув на місці події. Його із авто деблокували рятувальники.

Смертельна автопригода у Рівненському районі: слідчі розпочали досудове розслідування

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Смертельна автопригода у Рівненському районі: слідчі розпочали досудове розслідування

Водій вантажівки був тверезий.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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