У Сеулі за п’яний дебош затримали працівника українського посольства

У Південній Кореї правоохоронці затримали працівника українського посольства, який випив та дебоширив у барі в центрі Сеула. Посольство України уже відреагувало і обіцяло співпрацювати з корейською владою задля розслідування.

Про це повідомляють посольство України у Республіці Корея та KBS.

Корейське ЗМІ повідомляє, що українського дипломата заарештували в Сеулі за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейський відділок Йонсан у Сеулі повідомив, що працівника посольства України, віком близько 40 років, затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі в районі Ітевону (Йонсан-гу).

Повідомляється, начебто український дипломат посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і на поліцейського, який приїхав на виклик.

Поліція заарештувала його на місці за його поведінку. Його доставили до поліцейського відділку для проведення розслідування і вночі відпустили.

Посольство України також відреагувало на інцидент:

“Посольство висловлює щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання та незручності, спричинені цим інцидентом.

Посольство тісно співпрацює з корейською владою з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування цього інциденту”.

У відомстві закликали представників ЗМІ утримуватися від будь-яких спекуляцій: “Як відповідальний член дипломатичної спільноти в Сеулі, Посольство України та його співробітники поважають і неухильно дотримуються законів і правил Республіки Корея”. // УП