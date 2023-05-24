Увага, поліція розшукує неповнолітнього хлопця близько 05:00 пішов з дому (фото)

23 травня, до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що вранці близько 05:00 пішов з дому її син – Адамчук Євгеній Андрійович 2005 року народження та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русе, очі темні.

Був одягнений у чорну кофту з капюшоном, сині джинси та білі кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області