В Черновицкой области на берегу горной реки застрелился экс-депутат облсовета

По предварительным данным, Михаил Петрик выстрелил в голову из охотничьего ружья.

В Черновицкой области бывший депутат областного совета и экс-директор Путильского госспецлесхоза Михаил Петрик покончил жизнь самоубийством, застрелившись на берегу горной реки Путилки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел утром 10 июня в пгт Путила.

По предварительным данным, Петрик выстрелил в голову из охотничьего ружья.

В то же время, согласно сообщению черновицких интернет-изданий, трагедию связывают с болезнью Петрика.

Что известно о погибшем