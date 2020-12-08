В Хмельницкой области в перевернувшейся машине погибли три человека (фото)

Автомобиль Volkswagen Passat B5 попал в дорожно-транспортное происшествие в Хмельницкой области, в результате которого погибли три человека и травмировался еще один мужчина. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сектора коммуникации полиции области.

ДТП произошло 7 декабря в 23:45 при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района.

«46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 годов рождения, от полученных травм погибли на месте события», — говорится в сообщении.

Как указали в полиции, еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.