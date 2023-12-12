Водійка на «Форді» здійснила наїзд на жінку та малолітню дитину
Дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце у селі Заріччя, що на Надвірнянщині зареєстрували працівники поліції 11 грудня.
Близько 08:30 години ранку на лінію “102” надійшло повідомлення про аварію з потерпілими. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка автомобіля «Ford Fiesta», місцева мешканка, проявила неуважність та вчинила наїзд передньою правою частиною транспортного засобу на двох пішоходів -жінку та дитину.
Останні рухалися назустріч автомобілю.
У результаті ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу потрапили 53-річна жінка та 5-річний хлопчик.
Водійка твереза.
За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Шановні водії! Поліція Прикарпаття закликає вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Не виконуйте на дорозі ризикованих маневрів, а напрямок руху змінюйте лише переконавшись, що це буде безпечно.
Зважайте на погодні умови.
Пішоходи використовуйте світлоповертаючі елементи на одязі у темну пору доби.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet