Взрыв в пятиэтажке на Николаевщине: разрушены 2 этажа, есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 27 ноября в пятиэтажке г. Новая Одесса (Николаевская область) произошел взрыв. По предварительной информации, причиной тому является взрыв газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ГСЧС.

«В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи», — говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной тому взрыв газа.

В результате взрыва пострадали три человека. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

«По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, которые спасены ГСЧС и переданы медикам», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, у одного человека предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, а еще два человека находятся в шоковом состоянии.

К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.