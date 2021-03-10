Зниклого два дні тому дрогобицького таксиста знайшли мертвим в його ж автомобілі на цвинтарі

Тіло Юрія Новосада виявили в його ж автомобілі, припаркованому на міському цвинтарі , повідомляє видання Захід.нет .

У середу, 10 березня, у Дрогобичі знайшли мертвим зниклого два дні тому таксиста Юрія Новосада. Тіло чоловіка виявили в його автомобілі, який був припаркований на центральному міському цвинтарі.

Юрій Новосад був досвіченим таксистом. 8 березня близько 13:00 він виїхав з дому на роботу і зник. Увечері цього ж дня його телефон був вимкнений, з ним не було зв’язку. Одразу наступного дня після зникнення його рідні звернулися з заявою в поліцію. До пошуку чоловіка залучали волонтерів та всіх небайдужих.

Дружина зниклого таксиста Людмила розповіла ZAXID.NET, що 10 березня автомобіль Юрія Новосада Peugeot Expert виявили інші таксисти припаркованим на центральному міському цвинтарі в Дрогобичі та повідомили про це родичів. В автомобілі знайшли тіло зниклого Юрія Новосада без ознак життя.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET цей факт. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. Наразі немає інформації, чи є на тілі таксиста ознаки насильницької смерті.

63-річний Юрій Нововсад працював таксистом близько 20 років. У 1990-х роках був депутатом Дрогобицької міськради першого і другого демократичних скликань. Після його зникнення родичі припускали, що з ним могла трапитися якась біда, оскільки Юрій Новосад завжди був на зв’язку і ніколи телефон не вимикав.