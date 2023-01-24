Реальна податкова ставка в Україні становить 51,5%: в ОП шокували цифрами

Як навів приклад заступник голови ОП Ростислав Шурма, для виплати зарплати розміром у 20 тисяч, українському роботодавцю потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податку.

В Офісі президента України назвали реальну ставку оподаткування доходів українців, яка забирає майже половину офіційної зарплати.

Як зазначив заступник голови ОП Ростислав Шурма на брифінгу 24 січня, мова йде про ставку в 51,5%, яка охоплює 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

“Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але потрібно розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян становить сьогодні 51,5%”, – сказав він.

Він навів приклад, що для виплати зарплати розміром у 20 тисяч, роботодавцю потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податку.

“Якщо ми співнесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень”, – заявив Шурма.

Заступник голови ОП згадав, що наявність такої високої ставки доходу українців дійсно є однією з причин розвитку тіньового ринку в Україні. // УНІАН