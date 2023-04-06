20 000 гривень віддала жителька Тернопілля шахраєві за «не притягнення сина до кримінальної відповідальності»

«Родич в поліції» – це один із видів злочинів, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби їх рідні уникнули неіснуючої відповідальності.

Від такого злочину постраждала й 62-річна жителька Тернопільського району. Пенсіонерка переказала аферистові 20 000 гривень за спасіння свого сина від кримінальної відповідальності.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції. Шахрай повідомив, що син жінки причетна до бійки, за що їй загрожує кримінал. Окрім цього, він розповів, що уникнути відповідальність можна, але за це потрібно заплатити за лікування потерпілого обумовлену суму.

Пенсіонерка погодилася на умови додзвонювача та переказала гроші на номер рахунку, який зазначив аферист. Вже пізніше жінка запідозрила щось не ладне. Адже аферист зателефонував ще раз попросив переказати додатково 50 тисяч гривень. Після цього краянка зателефонувала синові, який спростував інформацію про бійку.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.

Запам’ятайте, якщо від вас вимагають гроші – це аферисти!

У разі якщо телефонує невідомий та просить грошей: запитайте, як його звати і в якому відділі поліції він працює, перепитайте прізвище та ім’я родича. Після цього шахраї зазвичай кидають слухавку.

Обов’язково зателефонуйте родичу. Якщо його телефон не відповідає чи відключений – не панікуйте! Зателефонуйте до поліції й дізнайтеся, чи знаходиться там ваш родич.

Завжди перевіряйте отриману інформацію від незнайомців. Не поспішайте виконувати їх умови!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області