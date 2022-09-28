4 роки тюрми та понад ₴700 тис. моральної і матеріальної шкоди – «бізнес-леді» продала своє житло відразу п’ятьом покупцям

За публічного обвинувачення Бердичівської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайство), вчинені повторно, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України). Вироком суду їй призначене покарання у виді 4 років позбавлення волі та стягнуто на користь потерпілих понад 700 тис. грн заподіяної матеріальної і моральної шкоди.

Прокурор у суді довів, що низку злочинів проти власності декількох громадян протягом 2019-2020 років скоїла 54-річна уродженка читинської області російської федерації, яка тривалий час проживає у Бердичеві.

Зокрема, аби поправити своє фінансове становище, обвинувачена придумала шахрайську схему легкого заробітку, а саме, «продаж» частини свого приватного будинку та прилеглої до нього земельної ділянки. Вона шукала зацікавлених покупців нерухомості, показувала їм «гарну пропозицію» та називала ціну продажу (10 тис. доларів США).

По тому, переконавши клієнтів у вигідному придбанні, повідомляла, що необхідно сплатити завдаток, і навіть писала розписку про отримані готівкою гроші та призначену дату укладення договору купівлі-продажу. Однак після одержаної суми завдатку замість реального виконання домовленостей обмежувалася лише подальшими телефонними обіцянки.

Установлено, що таким шахрайським способом жінка «продала» один і той же будинок п’ятьом покупцям. Суми завдатку сягали від 50 до 500 тис. грн. Загалом на довірливих клієнтах «бізнес-леді» заробила більше пів мільйона гривень.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури