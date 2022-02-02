Білоцерківські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, скоїв вбивство

Учора ввечері на планшет поліцейських надійшло повідомлення про тілесні ушкодження на вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що знайомий вдарив його сусіда ножем в серце.

Громадянин детально описав нападника та повідомив, що вже викликав медиків. Патрульні швидко прибули за вказаною адресою, де виявили тіло чоловіка без ознак життя. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу та надіслали орієнтування ймовірного зловмисника всім екіпажам міста.

В цей час інспектор відділення адміністративної практики Анна Садова, перебуваючи поза службою, йшла вулицею Первомайського, коли помітила чоловіка, схожого за описом. Рука громадянина була перемотана рушником, з під-якого сочилась кров. Анна одразу ж зателефонувала колегам, які шукали правопорушника.

За кілька хвилин патрульні затримали чоловіка. Пізніше заявник упізнав нападника.

Охоронці порядку доставили ймовірного вбивцю до місцевого відділу поліції для з’ясування всіх обставин по справі.

Дякуємо патрульним за уважність та швидкі й оперативні дії.

Патрульна поліція України