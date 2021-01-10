Біля кордону з Угорщиною затримали трьох громадян Сирії та їх провідників

Трьох нелегальних мігрантів та їх ймовірних переправників затримали учора ввечері прикордонники відділень «Косино» та «Горонглаб» Мукачівського загону.

У ході реалізації оперативної інформації, що надійшла від офіцерів Головного оперативно-розшукового відділу загону, про можливе переміщення нелегальних мігрантів з України до Угорщини, прикордонний наряд відділення «Горонлаб» затримав двох чоловіків та жінку, які повідомили, що є громадянами Сирії.

У ході подальших пошукових заходів військовослужбовці відділення «Косино» затримали й переправників нелегальних мігрантів. Ними виявились двоє чоловіків, один з яких є громадянином України, інший – особою без громадянства. Зловмисників затримали на околиці села Попово. Пересувались переправники позашляховиком «Jeep Grand Cherokee» польської реєстрації. Ймовірно, саме цим транспортним засобом нелегалів підвезли до кордону.

Під час зупинки охоронцями кордону автомобіля, його водій, небезпечно маневруючи, з’їхав у кювет. До вказаного місця прикордонники викликали співробітників Берегівського відділу Нацполіції. В ході огляду «Jeep Grand Cherokee» правоохоронці виявили три згортки з речовиною сіро-зеленого кольору, зовні схожою на марихуану, а також мисливські патрони.

Наразі прикордонники з’ясовують подробиці організації незаконної подорожі іноземців та встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», направлено повідомлення до Нацполіції.

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ДПСУ