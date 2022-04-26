Чоловіка, який влаштував вибух у поштоматі столичного ТРЦ, засуджено до 4 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Оболонської окружної прокуратура міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з матеріалами обвинувачення, раніше не судимий 32-річний уродженець АР Крим, перебуваючи у Львові, відправив до Києва посилку із саморобним вибуховим пристроєм.

29 липня 2021 року о 3:40 внаслідок активації заздалегідь встановленого таймера у скриньці поштомату, розташованому в ТРЦ на Оболоні, стався вибух.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Підозрюваного затримали того ж дня у місті Чернівці. У ході невідкладних обшуків, проведених за адресою його проживання, правоохоронці вилучили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, поштові накладні, чорнові записи тощо.

Слідство встановило, що чоловік вчинив злочин через особисте невдоволення роботою поштового оператора, однак не мав на меті зашкодити життю та здоров’ю людей.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та повністю відшкодував поштовому оператору завдану матеріальну шкоду.

Оболонський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура