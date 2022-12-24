До АРМА передано майно на ₴70 млн. недоброчесного підрядника Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Працівники ДБР передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами майно компанії, яка не виконала проєкт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на 95 мільйонів гривень для забезпечення інформаційної безпеки.

Посадовці Нацради спільно з менеджментом приватної компанії у 2018-2019 роках створювали та впроваджували автоматизований програмно-апаратний комплекс для моніторингу телерадіопростору. Держава сплатила за контрактом понад 95 млн грн.

Держаудитслужба виявила низку порушень у діях посадових осіб Нацради та підрядника, а також підтвердила протиправність дій під час укладення, виконання договорів з постачання комплексу.

Зокрема, підприємство закупило не відповідне технічним вимогам обладнання та програми за завищеними цінами. При цьому посадовці Нацради «активно допомагали» витрачати державні гроші. Наприклад, за одну із програм Нацрада заплатила 8,6 млн грн, при цьому розробник вказаної програми отримав лише 1 тис. грн.

Проєкт не був втілений у життя і протягом декількох років закуплене «залізо» та програми не використовуються, а відтак це суттєво ускладнює Нацраді виконання своїх контролюючих функцій.

Слідство здійснюється за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора накладено арешт на майно цієї приватної компанії загальною вартістю понад 70 млн грн, зокрема транспорт, офісне приміщення, 55 вантажних вагонів.

Всі активи передано до АРМА для використання в інтересах держави.

ДБР