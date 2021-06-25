Дубровицькі поліцейські затримали зловмисників, які обікрали амбулаторію

Один із крадіїв поміщений до слідчого ізолятора, інший — перебуває у лікарні. За скоєне раніше судимим чоловікам загрожує чергове ув’язнення строком до шести років.

22 червня близько 08:30 67-річний житель Дубровиці, який виконує обов’язки начальника медзакладу, вранці прийшов на роботу та застав безлад у приміщенні амбулаторії.

Слідчо-оперативна група встановила, що зловмисники проникли до приміщення шляхом підбору ключа. В подальшому, віджавши двері до кабінетів, викрали чотири ноутбуки та три комп’ютерні миші.

У результаті проведених розшукових заходів та слідчих дій оперативники відділення поліції № 1 (м. Дубровиця) встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 43-річний житель села Кривичі Рівненського району та 47-річний уродженець села Озерськ (колишнього Дубровицького району), який наразі живе та працює у Рівному. Зокрема, в останнього за місцем проживання поліцейські і виявили крадені ноутбуки.

Відомо, що обоє чоловіків і раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, за що відбували покарання у місцях позбавлення волі.

43-річному жителю Рівного слідчі повідомили про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, за частиною 3 статті 185 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

43-річний мешканець Рівненського району наразі перебуває у лікарні через погане самопочуття, пов’язане із зловживанням алкоголем.

Санкція, інкримінованої зловмисникам статті, передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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