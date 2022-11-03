Душив дівчинку, вимагаючи віддати цінні речі: у Києві затримали 19-річного розбійника

Зловмисник на вулиці намагався силою відібрати у 14-річної дівчинки телефон, однак помітивши перехожого, втік. Поліцейські розшукали фігуранта та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції міста Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинська на доньку напав невідомий. Заявник розповів що, зловмисник застосувавши фізисну силу, вимагав у 14-річної дівчинки віддати цінні речі. Для документування події на місці працювала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Зі слів начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Миколи Мазурова, завдяки кропіткій роботі співробітники відділу карного розшуку Головного та територіального управлінь поліції затримали підозрюваного:

«Ми з’ясували, що 14-річна потерпіла поверталася з прогулянки додому. У підземному переході до малолітньої підійшов невідомий та почав душити. Чоловік вимагав віддати мобільний телефон та гроші, однак побачивши перехожого, втік. Оперативники швидко встановили особу ймовірного зловмисника. Чоловіка затримали неподалік місця його тимчасового проживання у родича, а слідчі вилучили речі, в яких нападник був у день скоєння злочину».

Поліцейські провели усі необхідні слідчі дії та довели вину фігуранта. Затриманим виявився 19-річний уродженець Черкаської області.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Суд погодив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання на варті», – додав Микола Мазуров.

Відділ комунікації поліції Києва